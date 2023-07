Vlahovic contropartita per Lukaku: il Chelsea apre alla Juve

Apertura del Chelsea alla Juventus per l'inserimento di Vlahovic nell'operazione Lukaku: ora serve trovare l'accordo sul conguaglio economico.

Dusan Vlahovic al Chelsea per regalare Romelu Lukaku ad Allegri. I Blues, secondo 'Sky', hanno aperto all'inserimento del serbo nell'operazione che la Juventus ha intavolato per il belga.

Una trattativa difficile e ricca di curve, ma il consenso dei londinesi ad accogliere l'ex viola a Stamford Bridge potrebbe rappresentare il punto di svolta nella telenovela con protagonisti Romelu e i bianconeri.

Detto dell'eventuale contropartita tecnica chiamata Vlahovic, però, Chelsea e Juve devono trovare l'accordo per ciò che concerne il conguaglio economico a completamento dell'affare: Dusan è valutato più dei 40 milioni di Lukaku, ecco perchè nel caso bisognerebbe individuare una cifra che gli inglesi andrebbero a versare nelle casse di Madama.

Ulteriore aspetto, il nodo legato agli stipendi dei due attaccanti: il belga percepisce il doppio di Vlahovic (14 milioni contro 7), per questo la fumata bianca non è semplicissima da raggiungere.

In sintesi: Vlahovic al Chelsea per Lukaku e soldi, questa la nuova base che potrebbe consegnare al mercato estivo uno scambio davvero pirotecnico e portare alla Juventus l'ormai ex idolo della San Siro.