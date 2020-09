Vlahovic può pagare caro gli erroracci in Inter-Fiorentina: possibile cessione

Potrebbe non essere scontata la permanenza di Vlahovic alla Fiorentina. Contro l’Inter ha fatto malissimo, potrebbe aver bisogno di un prestito.

Dall’… all’Inter, dalla gioia di un goal che sembrava potesse rappresentare il momento della definitiva esplosione, agli errori che hanno negato alla la possibilità di tornare da San Siro con una clamorosa vittoria in tasca.

In meno di un anno per Dusan Vlahovic il mondo si è ribaltato. Se lo scorso 15 dicembre, con un goal in pieno recupero, consentì alla sua squadra di evitare una pesante sconfitta, oggi il gioiello serbo si ritrova a vivere il momento più delicato della sua giovane carriera.

Nell’ultima partita di campionato contro l’Inter, non solo ha sbagliato un’incredibile occasione che avrebbe potuto consentire ai gigliati di portarsi sul 4-2, ma si è fatto anche letteralmente sovrastare da D’Ambrosio in occasione della rete che ha poi regalato all’Inter una clamorosa vittoria nel finale per 4-3.

Dopo il triplice fischio finale, Vlahovic è finito nel mirino dei tanti tifosi viola che, oltre agli errori non gli hanno perdonato l’atteggiamento in campo, ed il suo profilo Instagram si è trasformato in un’immediata valvola di sfogo.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, le critiche e gli insulti ricevuti, hanno spinto il ragazzo a rimuovere tutti i suoi post (la sua pagina è ancora adesso vuota). Lunedì mattina, il presidente Commisso, insieme al braccio destro Joe Barone e a Daniele Pradè, hanno voluto incontrare l’attaccante per ribadirgli fiducia, affetto e vicinanza, ma intanto il suo futuro è adesso tutto da scrivere.

In casa Fiorentina sono in molti a credere che Vlahovic possa rappresentare l’attaccante del futuro, ma potrebbe servirgli una stagione da titolare altrove per trovare la giusta continuità e farsi le ossa in .

Nei prossimo giorni potrebbe quindi anche essere decisa la sua partenza in prestito, ma molto dipenderà da Federico Chiesa. Nel caso di una sua cessione, la Fiorentina potrebbe ritrovarsi a disposizione una somma importante per mettere a disposizione di Iachini una punta già ‘pronta’. Gli indizi portano a Piatek, ma di fatto la situazione è in continua evoluzione.

Vlahovic, dopo aver fatto sua la prestigiosa maglia numero 9, potrebbe riscoprirsi non più incedibile.