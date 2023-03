Vlahovic entra e trascina la Serbia: doppietta al Montenegro

Dopo la rete contro la Lituania, Vlahovic segna una doppietta contro Montenegro: cinque goal nelle ultime cinque partite ufficiali.

Ora che si è sbloccato, Dusan Vlahovic non vuole più fermarsi. L'attaccante della Juventus di nuovo in goal, doppiamente, nelle qualificazioni ad Euro 2024. Dopo aver realizzato un goal nel primo match contro la Lituania, l'ex FIorentina è stato il trascinatore nella seconda giornata del percorso che condurrà 24 nazionali a giocare in terra tedesca il prossimo anno.

Inizialmente in panchina, con Mitrovic prima punta davanti a Tadic e Milinkovic-Savic, Vlahovic è subentrato dopo l'intervallo al posto di Djuricic. Per sbloccare un match complicato contro la Nazionale di Montenegro, il ct Stojkovic ha puntato sul 23enne per strappare altri tre punti ed ergersi a capolista del girone G. Detto, fatto.

Vlahovic è riuscito a sbloccare la gara al minuto 78, servito da Mladenovic, dunque ha chiuso il match nel finale di gara siglando la personale doppietta e salendo a quota tre nelle qualificazioni verso Euro 2024. Meglio di lui solamente l'atalantino Hojlund, capace di segnare cinque goal in due partite, e Cristiano Ronaldo, a quattro dopo le doppietta contro Lussemburgo e Liechtenstein.

Tornato al goal nella sfida di Europa League contro il Friburgo, Vlahovic era rimasto a secco nel Derby d'Italia deciso dal compagno di Nazionale Kostic, indisponibile per la partita contro Montenegro in virtà di un infortunio. In totale, però, sono quattro reti nelle ultime quattro presenze ufficiali.

Contro la Nazionale montenegrina, vantaggio firmato da Vlahovic con un sinistro di prima sul tocco dalla destra di Mladenovic, dunque il raddoppio al 96', ancora con il mancino da centro area, dopo il bel lavoro in area di Lukic, centrocampista del Torino e rivale cittadino del 23enne bianconero.

Per Vlahovic, chiusa in maniera top la prima parte di qualificazioni ad Euro 2024, ci sarà l'incontro di Serie A contro il Verona. Un match essenziale per i bianconeri, che dopo aver vinto il Derby d'Italia - e in attesa della questione punti in classifica - sperano di poter continuare a correre verso le posizioni di testa.