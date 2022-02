Vlahovic come Baggio, Tevez e Ibra: i goal all'esordio dei nuovi acquisti della Juventus

Ha impiegato solo 13 minuti per trovare la sua prima marcatura con la maglia della Juventus. Dusan Vlahovic ha aperto le marcature nella sfida di campionato che vedeva coinvolti i bianconeri contro il Verona.

Un goal che permette al serbo di entrare a far parte di un cerchio piuttosto ristretto di calciatori: quelli che hanno trovato la via della rete al debutto in bianconero.

Poco dopo Vlahovic, anche Denis Zakaria ha trovato la prima rete in bianconero da debuttante. Il centrocampista svizzero ha siglato la sua prima marcatura nella ripresa.

L'ultimo in ordine di tempo è stato Hamza Rafia contro il Genoa in Coppa Italia nella stagione 2020/2021, ma nella lunga storia della Juventus, spiccano nomi di rilievo in questa particolare classifica.

Tra questi, in anni recenti, troviamo Carlos Tevez, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, ma anche Zlatan Ibrahimovic e Arturo Vidal.

Tornando invece a qualche decennio fa, tra i nomi di spicco ci sono Christian Vieri, Filippo Inzaghi e Roberto Baggio.

In totale sono 97 i calciatori nella storia della Juventus ad aver segnato alla loro partita d'esordio in bianconero.