Viviano sbarca in Turchia: firma con il Fatih Karagümrük

L'ex portiere della SPAL giocherà in Turchia con il Fatih Karagümrük, club neopromosso nella massima serie.

Sta finalmente per finire il periodo da disoccupato per Emiliano Viviano, in procinto di avviare una nuova avventura all'estero in tra le fila del Fatih Karagümrük.

Come riportato da 'TRTSpor', l'ex portiere di e è atteso a Istanbul nella giornata di oggi per firmare il contratto che lo legherà al club con sede nella capitale.

Il Fatih Karagümrük ha da poco ritrovato il massimo campionato turco dopo ben 36 anni: decisiva la vittoria ai playoff, conquistati tramite il quinto posto ottenuto nella stagione regolare.

Viviano era svincolato dal 25 settembre 2019 in seguito alla conclusione del suo contratto con lo Lisbona, con cui non è mai riuscito ad esordire nonostante un curriculum di tutto rispetto.