Viti torna in Serie A: accordo vicino tra Sassuolo e Nizza

Il club emiliano è vicino alla chiusura dell'operazione per il difensore classe 2002: ritrova Dionisi, colui che lo lanciò ai tempi di Empoli.

È durata appena un anno l’esperienza di Mattia Viti in Ligue 1. Il difensore classe 2002 è pronto a lasciare il Nizza per fare ritorno in Serie A: l’ex Empoli è ad un passo dal Sassuolo.

Il club neroverde è ad un passo dalla chiusura della trattativa con i transalpini con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore della società emiliana. Da definire le cifre dell’operazione che riporterà Viti in Italia.

Per il classe 2002 si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo la stagione 2021/2022 da protagonista con la maglia dell’Empoli, in cui ha collezionato 22 presenze di cui 20 in Serie A e 2 in Coppa Italia.

L’esperienza in Francia, invece, non ha rispettato le attese: il difensore di Borgo San Lorenzo ha totalizzato appena 12 apparizioni tra Ligue 1 e Conference League con un goal all’attivo.

Passato dall’Empoli al Nizza per 13 milioni di euro, Mattia Viti ritroverà in neroverdi Alessio Dionisi, l’allenatore che lo ha fatto debuttare ai tempi dei toscani nel match di Coppa Italia del 30 settembre del 2020 contro il Renate.