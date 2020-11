I vip sbarcano su FIFA21: si potrà giocare con i volti di Dua Lipa e Hamilton

Una grande novità arriverà nel prossimo aggiornamento di FIFA21. Come rivelato dai siti specializzati, nella modalità 'VOLTA' saranno disponibili anche diversi vip, personaggi extra calcio che potranno scendere in campo.

I voltidei personaggi dello spettacolo saranno disponibili sbloccando determinati obiettivi all'interno della modalità 'VOLTA', quella che comprende il calcio da strada, il calcetto 3vs3, 4vs4 o 5vs5.

Tra questi, i campioni di Formula 1 Lewis e Daniel Ricciardo, volti della musica come Dua Lipa e DJ Snake, ma anche Joel Embiid, star della NBA, o il grande ex calciatore David Beckham.

