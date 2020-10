Vinicius al Tottenham, è ufficiale: per l'ex Napoli affare da 45 milioni

Il Benfica ha annunciato l'accordo col Tottenham per la cessione di Vinicius: l'ex Napoli vola a Londra in prestito oneroso con riscatto a 45 milioni.

Se al è stato una meteora, in giro per l'Europa vale a peso d'oro. Ne sa qualcosa il , che per assicurarsi Vinicius ha detto sì a un affare da 45 milioni.

Il , club in cui il brasiliano è esploso, ha annunciato la cessione dell'attaccante alla squadra di Mourinho.

L'articolo prosegue qui sotto

"Sport Lisboa e Benfica informa di aver raggiunto un accordo con il Tottenham per prestito del giocatore Carlos Vinícius fino alla fine della stagione sportiva 2020/21 per un importo di 3 milioni di euro". Altre squadre "Tale contratto prevede una clausola di opzione di acquisto per un importo di 45 milioni di euro alla quale, in caso di esercizio, verrà detratto l'importo pagato per il finanziamento. L'accordo è subordinato alla concessione del permesso di lavoro al giocatore".

Vinicius, classe '95, fu acquistato dal Napoli a gennaio 2018 senza mai imporsi: due prestiti a Rio Ave e , poi la cessione al Benfica per 17 milioni. Ora, la chance alla corte di Mou.