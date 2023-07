Vina al Sassuolo, è ufficiale: prestito con diritto di riscatto dalla Roma

Matias Vina è un nuovo giocatore del Sassuolo: il terzino sinistro lascia la Roma in prestito con diritto di riscatto in favore dei neroverdi.

Il Sassuolo ha un nuovo terzino sinistro. Dalla Roma ecco Matias Vina, fuori dai piani di Josè Mourinho ed a caccia di continuità in neroverde.

Il club emiliano, ha ufficializzato l'acquisto dell'uruguagio con una nota apparsa sul proprio sito.

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Matías Viña (’97, difensore): acquisito a titolo di prestito con diritto di riscatto dalla A.S. Roma".

Vina, dopo una prima stagione in giallorosso tra alti e bassi (quella 2021/2022), a gennaio scorso è stato ceduto sempre in prestito dai capitolini in Premier League: a puntare su di lui è stato il Bournemouth, con cui il 25enne mancino ha collezionato 12 presenze e 2 goal in mezza annata.

Al termine del 2022/2023 il rientro a Trigoria, dove però Vina non ha mai disfatto le valigie: la prossima sfida si chiama Sassuolo, per regalare a Dionisi una valida alternativa a Rogerio sulla fascia sinistra e provare ad imporsi in Serie A.