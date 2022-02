Il Villarreal ferma il Real Madrid: 0-0 in Liga, 'avviso' alla Juventus

Il prossimo 22 febbraio Villarreal e Juventus si daranno battaglia per l'andata degli ottavi di finale di Champions League all'Estadio de la Ceramica, dove ieri pomeriggio è andato in scena il match di Liga tra la squadra di Unai Emery e la capolista Real Madrid.

Solo uno 0-0 per gli uomini di Carlo Ancelotti, fermati dalla solida retroguardia del 'Sottomarino giallo': torna a +4 il vantaggio sul Siviglia secondo, che nell'anticipo del venerdì ha avuto la meglio per 2-0 sull'Elche.

Risultato importante per il Villarreal, che però rischia di essere scavalcato al sesto posto dalla Real Sociedad, distante soltanto una lunghezza e con due gare giocate in meno.

Situazione che non deve rassenare troppo la Juventus, chiamata a non sottovalutare i prossimi avversari europei, artefici peraltro dell'eliminazione dell'Atalanta durante la fase a gironi e solitamente ostici - dal punto di vista storico - per le formazioni italiane.

Considerata la complicata lotta per concludere tra le prime quattro posizioni della Liga, c'è da scommettere sulla voglia di rivalsa del Villarreal, per nulla intenzionato a concludere anzitempo la propria avventura in quella Champions che la prossima stagione potrebbe essere vista soltanto alla tv.