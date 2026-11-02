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FC Villarreal-Paris Saint-Germain: orario d'inizio

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

La partita tra FC Villarreal e Paris Saint-Germain inizia il 3 novembre 2026 alle 21:00.

FC Villarreal-Paris Saint-Germain oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

La sfida tra Villarreal e Paris Saint-Germain sarà trasmessa in diretta su DAZN. Lì potrete seguire la partita in streaming.

I temi della settimana: come arrivano FC Villarreal e Paris Saint-Germain?

Il Villarreal arriva a questa partita con un bilancio altalenante: nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto due vittorie, un pareggio e subito due sconfitte. L'ultima uscita si è conclusa con una sconfitta per 0-1 contro l'Espanyol in campionato; in precedenza era arrivato un 4-3 contro il Liverpool in Champions League. Nelle cinque partite il Villarreal ha segnato otto goal e ne ha subiti nove.

Il PSG è in forma straordinaria e ha vinto tutte le ultime cinque gare ufficiali. Dopo il 4-2 sul Manchester City e il 4-2 sul Barcellona in Champions League, è arrivata una vittoria per 5-1 in trasferta contro il Le Havre in Ligue 1. In queste cinque partite il PSG ha segnato 16 volte e subito nove goal.

FC Villarreal-Paris Saint-Germain: formazioni

FC Villarreal-Paris Saint-Germain: stato di forma

FC Villarreal-Paris Saint-Germain: bilancio degli scontri diretti

FC Villarreal-Paris Saint-Germain: le classifiche