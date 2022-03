Giornata decisamente sfortunata per il Villarreal e Alberto Moreno. La squadra di Unai Emery è uscita sconfitta per 2-0 dall'impegno di campionato contro l'Osasuna.

Ma le notizie peggiori dalla gara di Pamplona arrivano per l'esterno difensivo sinistro del Sottomarino Giallo. Moreno ha infatti lasciato anticipatamente il campo per via di un infortunio piuttosto serio.

L'articolo prosegue qui sotto

Il laterale ha riportato una lesione ai legamenti del ginocchio destro ed ha abbandonato il terreno di gioco in lacrime sopra una barella.

Stagione probabilmente finita per lo spagnolo, che non sarà a disposizione del Villarreal in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus.

Una perdita pesante, che complica i piani della squadra spagnola ancora pienamente in corsa per la qualificazione dopo il pareggio per 1-1 dello scorso 22 febbraio.