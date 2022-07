Villar al Monza, è fatta: prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza

Il Monza chiude con la Roma per Gonzalo Villar: prestito ad 1 milione ed obbligo di riscatto a 7 più 2 di bonus in caso di salvezza.

Il Monza fa sognare i suoi tifosi. In arrivo anche Gonzalo Villar, ennesimo colpo di una campagna acquisti fin qui pirotecnica.

I brianzoli, infatti, hanno definito l'intesa con la Roma: il giovane regista spagnolo, approderà in Brianza in prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla permanenza in Serie A del Monza.

Un milione per rilevare Villar a titolo temporaneo dai giallorossi, mentre qualora i lombardi dovessero conservare la categoria il cartellino verrà acquisito in via definitiva a fronte di un esborso da 7 milioni di euro più 2 di bonus.

Villar, classe '98, è reduce dai 6 mesi disputati in prestito tra le fila del Getafe dopo essersi ritrovato fuori dai piani tecnici di Josè Mourinho: pupillo di Fonseca, escluso dal progetto dello Special One, l'iberico nel 2021/2022 ha collezionato 16 presenze, di cui 10 da gennaio in poi nella Liga.

Villar - classe '98 - era arrivato a Trigoria nell'inverno del 2020, quando la Roma lo prelevò dall'Elche per 5 milioni.