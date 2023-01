Villar lancia una frecciatina a Mourinho: "A Roma stavo benissimo fino a che non è arrivato uno che sappiamo tutti..."

L'ex centrocampista della Roma si toglie un sassolino dalla scarpa verso Mourinho: "Ma preferisco non dire nient'altro su di lui".

Tra i calciatori che non hanno avuto un buon rapporto con José Mourinho alla Roma c'è senza dubbio Gonzalo Villar.

Il centrocampista spagnolo ha lasciato la capitale già lo scorso anno in prestito a gennaio, andando a giocare al Getafe per via del basso minutaggio concessogli dallo Special One in giallorosso.

In questa stagione, dppo un semestre in prestito alla Sampdoria, Villar è tornato al Getafe in prestito a gennaio e nel corso di un'intervista a COPE relativa al suo ritorno ha parlato della fine della sua esperienza aRoma.

"Sono andato alla Roma e andava tutto in maniera fenomenale fino a che è arrivata una persona che tutti sappiamo chi è. Preferisco non dire nulla di lui. In quel momento si è rotto il mio rapporto con la Roma. Alla fine si è creata una situazione un po’ difficile dal punto di vista personale e per quanto riguarda la fiducia. Il Getafe lo scorso anno mi ha un po’aiutato e ora un’altra volta. Credo davvero che questo sia il mio posto".

Parole di un calciatore che non è riuscito a instaurare un rapporto professionalmente forte con il portoghese e che probabilmente considera esaurito il suo periodo di formazione in Italia.