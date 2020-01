Vignato è del Bologna: ufficiale il colpo, resterà al Chievo fino a giugno

Il Bologna ha ufficializzato l’acquisto di Emanuel Vignato. Il talento classe 2000 resterà in prestito al Chievo fino a giugno.

La decisiva fumata bianca attesa da diverse settimane è arrivata: Emanuel Vignato è un nuovo giocatore del .

Il club felsineo ha messo a segno un importante colpo in prospettiva assicurandosi un talento classe 2000 che può già vantare ben 12 presenze in . A confermare l’ufficialità del buon esito della trattativa con il , società nella quale Vignato resterà i prestito fino a giugno, è stato lo stesso Bologna attraverso un comunicato apparso sul suo sito.

📄 | UFFICIALE



Emanuel Vignato al Bologna ✍️



Il giocatore resterà al @ACChievoVerona fino a giungo 2020



Il comunicato ➡️ https://t.co/h2k9mxnK3u#WeAreOne pic.twitter.com/Wzc2ljeU40 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) January 20, 2020

“Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. ChievoVerona il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Emanuel Vignato e di averlo contestualmente ceduto a titolo temporaneo allo stesso A.C. fino al 30 giugno 2020”.

Centrocampista offensivo o attaccante dalle grandi doti tecniche, Vignato ha esordito in Serie A con la maglia del Chievo nel maggio del 2017 quando aveva solo 16 anni. In questa stagione, in Serie B, ha sin qui totalizzato 16 presenze in campionato (con 3 goal) alle quali vanno aggiunte altre due in Coppa .