Vietto lascia lo Sporting: ufficiale il passaggio all'Al Hilal

Luciano Vietto lascia l'Europa, dopo la stagione allo Sporting si trasferisce all'Al Hilal a titolo definitivo, in Arabia Saudita.

Luciano Vietto, a soli 26 anni, lascia il calcio europeo e prova l'avventura in . Ufficiale il suo passaggio dallo CP all'Al-Hilal, che acquista il 75% del suo cartellino.

Nell'ultima stagione allo Sporting, Vietto in campionato ha segnato solo cinque goal in 27 presenze. L'anno prima, in prestito dall' al , aveva timbrato addirittura un solo goal.

Qualche anno fa, il 7 luglio del 2015, venne acquistato dall'Atletico Madrid per 20 milioni di euro: era l'astro nascente del calcio argentino dopo l'ottima stagione al .

Poi però il calo continuo, anno dopo anno. E ora Vietto proverà a giocare in Arabia Saudita per rilanciare la sua carriera.