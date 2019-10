Vietata la trasferta col Chelsea: i tifosi dell'Ajax vanno a vedere il Leyton Orient

La trasferta contro il Chelsea sarà vietata ai tifosi dell'Ajax: chi aveva già prenotato il volo cambia meta, andrà a tifare Leyton Orient.

- sarà una delle partite più interessanti del programma della quarta giornata di . Gli occhi di molti appassionati saranno puntati su Stamford Bridge. Non, però, quelli di almeno duemila tifosi dell'Ajax.

L'UEFA ha infatti vietato la trasferta ai fan dei 'Lancieri' dopo i disordini di nello scorso turno. In molti però si erano già organizzati per partire da Amsterdam e raggiungere Londra, così sono dovuti correre ai ripari.

Anziché Stamford Bridge, la meta di circa duemila olandesi sarà Brisbane Road, stadio che ospita le partite interne del Leyton Orient, club londinese con un grande passato, ma attualmente in quarta serie.

Nell'impianto in contemporanea con Chelsea-Ajax si giocherà il match contro il Under 21, valevole per la fase a gruppi del Football League Trophy. E in tribuna oltre a quelli del Leyton ci saranno anche i supporters del club olandese.

Sarà così un 5 novembre alternativo per il gruppo di tifosi dell'Ajax: si aspettavano di andare a Londra, ma per una partita di Champions e non a seguire una squadra di League Two. Cosa non si fa per il calcio...