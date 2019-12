Vieri contro il VAR: "È da buttare nel cesso, fa schifo"

Christian Vieri duro contro il Var parlando del fallo di Matuidi su Luis Alberto in Supercoppa: "Quelli stanno a chiacchierare, non fanno niente".

L'utilizzo del Var fa discutere anche in Supercoppa. A Riyad la ha vinto 3-1, ma dopo 9 minuti di gara ha recriminato per una mancata espulsione di Matuidi, colpevole di essere entrato in ritardo con il piede a martello su Luis Alberto.

A 'Tiki Taka', parlando dell'episodio, Christian Vieri si è scagliato contro il Var e contro l'utilizzo per il mancato cartellino rosso al francese della .

"Il Var è da buttare nel cesso, fa schifo. questo è rosso subito. Gli spacca la gamba. Quelli sopra, che non fanno niente, devono aiutare l'arbitro. Quelli al Var stanno sopra a chiacchierare".

L'arbitro di campo Calvarese ha soltanto estratto il cartellino giallo all'indirizzo di Matuidi e non è andato a rivedere le immagini in campo.