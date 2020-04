Vieri approda su Youtube: dentro le famose dirette Instagram con gli ex calciatori

Migliaia di persone seguono le dirette di Vieri durante il blocco causa coronavirus: nasce il suo canale Youtube personale.

La parte più bella del calcio non sono i goal, gli assist. Forse sì, forse no. Per migliaia di persone ciò che accade fuori supera anche il pallone vero e proprio. Gli aneddoti di cui sono pieni le autobiografie dei calciatori e ultimamente le dirette Instagram degli stessi, attraggono folle di persone. Chiedere a Bobo Vieri.

L'ex fenomeno dell' , che nel corso degli anni '90 e 2000 è stato tra gli attaccanti più forti del pianeta, durante il lockdown causato dalla pandemia di coronavirus ha continuamente messo insieme delle divertenti dirette con i vecchi compagni di squadra e amici del mondo del calcio. Insieme a Vieri grandissimi come Crespo, Veron, Totti e non solo.

Una lunga serie di vecchi campioni che hanno raccontato storie mai uscite prima, nei ritiri pre-partita, nelle feste, in ciò che le telecamere non hanno visto prima dell'era dei social. Per questo motivo, per dare ulteriore visibilità a queste storie e renderle immortali, Vieri sbarca su Youtube.

Vieri ha infatti deciso di cimentarsi con un proprio canale Youtube in cui caricherà le varie dirette con i calciatori, seguite da migliaia di persone. Basti pensare ad esempio che durante le videochat con Toni e Inzaghi sono intervenuti con messaggi direct ex del mondo del calcio, ma anche attuali elementi di come Perin.

Il canale, denominato Christian Vieri official, si prepara dunque ad essere tra i più seguiti tra quelli legati al mondo del calcio. Su Youtube il pallone del resto attira milioni di persone ogni giorno, sopratutto relativamente a goal, grandi giocate, ma anche a storie che fanno rima con nostalgia.

In tanti hanno chiesto a Vieri di portare le sue videochat ad un livello più alto, dunque in . Ma il potere di youtube e del web rappresenta oramai la nuova tv per le nuove generazioni: un motivo che aumenta in maniera esponenziale la portata delle chiaccherate dell'ex Inter, e con i fenomeni del calcio.