Vieira al Crystal Palace, ora è ufficiale: contratto triennale

L'ex centrocampista e icona dell'Arsenal torna in Premier League (e a Londra) come allenatore: accordo fino al 2024 con le Eagles.

Patrick Vieira torna in Premier League, campionato dove ha fatto la storia con l'Arsenal. E sempre a Londra sarà la sua prossima avventura, resa ufficiale proprio nel pomeriggio di oggi.

L'ex centrocampista francese è il nuovo allenatore del Crystal Palace. Ha firmato un contratto triennale, fino al 2024. Prende il posto di Roy Hodgson, che ha deciso di lasciare la panchina.

Per Vieira si tratta della terza panchina tra i professionisti, dopo aver guidato il New York City FC in MLS e il Nizza in Ligue 1, avventura conclusa lo scorso dicembre. Aveva iniziato nel Manchester City.

“Sono davvero felice di aver avuto questa opportunità per tornare in Premier League e allenare questo grande club. È un progetto che mi convince, ho parlato con la proprietà delle ambizioni del club, inclusa l’academy. Speriamo di portare il club ancora più lontano”.

Termina dunque la ricerca delle Eagles, che erano state accostate anche a Nuno Espirito Santo e Lucien Favre.