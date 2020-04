Il retroscena di Viduka: "Potevo andare al Milan, il Leeds disse no"

Mark Viduka, ex attaccante australiano, svela di aver sfiorato il Milan nel 2001: "Offrirono 43 milioni di euro, il Leeds non volle vendermi".

Mark Viduka stava per approdare in . Più precisamente al , che si vide sbattere la porta in faccia dal per l'ex centravanti australiano.

A rivelarlo è lo stesso Viduka, in un'intervista concessa ad 'ESPN', dove racconta di aver sfiorato il Diavolo.

"Ho avuto la possibilità di andare al Milan nel 2001, quando col Leeds arrivammo in semifinale di Champions. I rossoneri trattarono con la mia società, che chiese 43 milioni di euro".

"All'epoca ero amico di Boban e grazie a questo l'operazione entrò in una fase avanzata: alla fine il Milan offrì i 43 milioni, ma il Leeds non volle cedermi".

Un sogno infranto per Viduka, che confida di aver portato da sempre il club rossonero nel cuore.

"Da bambino ne ero un grande tifoso, sono cresciuto guardando Van Basten, Rijkaard e Gullit. Lo adoravo, era la mia squadra preferita".

Non solo Milan però, perchè l'australiano è andato vicino anche al allora guidato da Sir Alex Ferguson.