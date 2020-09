Vidal stasera in Italia: firmerà un biennale con opzione per il terzo

Vidal in Italia stasera, lunedì visite e firma con l'Inter. I nerazzurri pagheranno 1 milione di euro più bonus al Barcellona.

Oggi è finalmente il giorno di Arturo Vidal. Il cileno è atteso stasera a Milano per poi diventare un giocatore dell' .

Vidal, che già qualche giorno fa era pronto per volare in - frenato poi dai contratti non ancora pronti - firmerà con l’Inter un accordo biennale, con opzione per il terzo. I nerazzurri pagheranno al 1 milione di euro più bonus.

Lunedì dovrebbe invece essere il giorno di visite e firma. In nerazzurro guadagnerà 6 milioni netti all’anno.

Antonio Conte è pronto ad abbracciare nuovamente il suo centrocampista, che ha già allenato alla dal 2011 al 2014.

A sbloccare la trattativa definitivamente l’addio di Diego Godin, che ha trovato l’accordo col club per risolvere il contratto: firmerà con il .