Vidal gela l'Inter: "Voglio continuare al Barcellona"

Arturo Vidal dichiara amore al Barcellona: "Qui sono molto felice e a mio agio. Fisicamente mi sento benissimo, meglio che in passato".

La nostalgia per l' è forte, ancor di più se la tentazione porta il nome di Antonio Conte, suo mentore che farebbe carte false pur di allenarlo all' : Arturo Vidal resta un obiettivo di Marotta e Ausilio che potrebbero sfruttare l'interesse del nei confronti di Lautaro per inserire il cileno nella trattativa come contropartita tecnica.

Ad oggi, però, Vidal è saldamente ancorato in Catalogna: la scadenza del contratto non è poi lontanissima (30 giugno 2021) ed è proprio su questo aspetto che vertono le speranze interiste di mettere a segno il colpaccio, in modo da regalare a Conte la mezzala perfetta per il suo collaudato 3-5-2.

Intervenuto in una diretta Instagram con il giornalista Mario Velasco, l'ex centrocampista della ha ammesso di trovarsi bene a Barcellona dove spera di poter giocare anche nei prossimi anni, magari oltre il 2021.

"Sono molto felice e a mio agio a Barcellona, ovviamente voglio continuare a giocare qui. Mi sento pronto, nello spogliatoio ho tanti amici e il gruppo è unito".

Vidal compirà 33 anni tra poche ore, ma l'età non è un fattore negativo: la forma fisica è eccellente e non sembra aver risentito della quarantena forzata.