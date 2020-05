La rivelazione di Medel: "Vidal muore dalla voglia di andare al Boca"

Mentre continuano le voci relative all'Inter, il connazionale rivela l'amore di Vidal per il Boca Juniors: "Ci andrebbe con o senza di me".

Stabilmente a , ma continuamente travolto dalle voci di calciomercato, specialmente relative all' . Arturo Vidal ha sempre evidenziato di stare benissimo a Barcellona, ma per l'amico e connazionale Gary Medel in caso di addio la sua scelta sarebbe solamente una: il Boca Juniors.

La squadra di Buenos Aires continua ad attirare i grandi campioni mondiali e dopo l'esperienza di De Rossi e l'apertura di Dani Alves, c'è anche Vidal tra i possibili volti dei Xeneizes per il futuro. Secondo Medel, infatti, il centrocampista del Barcellona ama follemente il Boca.

Intervistato da Radio Continental, l'attuale giocatore del non lascia dubbi:

Altre squadre

"Arturo vorrebbe giocare l Boca con me o senza di me. Adora il club e li segue sui social network. È l'unico che segue l' e muore dalla voglia di andarci".

Medel ha fatto parte del Boca Juniors prima di approdare in Europa e conosce sia quell'ambiente che quello interista, visti gli anni passati in nerazzurro. Secondo lui non appena avrà la possibilità, Vidal proverà a vestire la casacca del glorioso club argentino, magari proprio insieme al collega di centrocampo.

L'articolo prosegue qui sotto

Vidal è sotto contratto con il Barcellona fino al 2021 e difficilmente lascerà l'Europa prima di una certa età. La possibilità Boca Juniors potrebbe diventare realtà più in lù in caso di apertura dello stesso club argentino, il futuro prossimo sembra essere ancora blaugrana.

Del resto anche Ausilio ha allontanato Vidal dall'Inter relativamente al prossimo mercato:

"In questo momento non è un'opportunità, abbiamo un parco centrocampisti molto forte".

Nell'eternao rimbalzo tra Vidal e Inter ora un altro interprete, quel Boca Juniors che continua ad essere calamita per i grandi mondiali.