Vidal all'Inter, lo annuncia Zamorano: "Ho informazioni sicure..."

L'ex giocatore nerazzurro ha parlato della possibilità di vedere il connazionale all'Inter nella prossima sessione di mercato.

Si fa il suo nome da diverse sessioni di calciomercato. Puntualmente però Arturo Vidal, ex centrocampista della ora in maglia , non approda all' . I tifosi nerazzurri sono del resto contenti dell'arrivo di Eriksen, ma il tormentone tornerà di moda nei prossimi mesi. Sopratutto dopo le parole di Zamorano.

L'ex attaccante interista ha infatti parlato del connazionale, evidenziando come la prossima estate sarà probabilmente decisiva per il suo ritorno in , stavolta però per vestire la maglia nerazzurra. Vidal alla corte di Conte tra qualche mese? Secondo Zamorano, sì.

Zamorano ha parlato a Radio Cooperativa così:

"Se Sanchez dovesse restare all’Inter nella prossima stagione avrebbe la possibilità di giocare con un altro cileno che, da quanto ne so, arriverà a Milano, Arturo Vidal".

Inter patria di cileni secondo Zamorano: