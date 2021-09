Il vicepresidente del Suriname scrive la storia: in campo a 60 anni

Il vicepresidente del Suriname e presidente dell'Inter Moengotapoe, Ronnie Brunswijk, ha giocato da titolare una gara di Concacaf League a 60 anni.

Zlatan Ibrahimovic è un esempio vivente di longevità, peraltro abbinata ad una qualità rimasta intatta nel corso degli anni: a quasi 40 primavere, lo svedese resta ancora un attaccante di assoluto livello, uno spauracchio per le difese avversarie, ma all'estero c'è addirittura chi lo ha superato in termini anagrafici.

Davvero pazzesca la vicenda che vede protagonista Ronnie Brunswijk, attaccante dell'Inter Moengotapoe, squadra surinamese: fin qui normale, ok, ma tutto assume una piega differente quando si va a specificare il ruolo primario ricoperto e, soprattutto, l'età del soggetto in questione.

Brunswijk, infatti, è anche presidente del club e vicepresidente del Suriname, piccola repubblica dell'America meridionale che ha dato i natali a molti ex calciatori olandesi, tra cui Clarence Seedorf ed Edgar Davids: in occasione dell'andata del match di Concacaf League tra Inter Moengotapoe e l'Olimpia, ha giocato da titolare rimanendo in campo per 54 minuti con la fascia da capitano al braccio.

Ma arriviamo al punto cruciale di una storia dai tratti incredibili: Brunswijk è nato il 7 marzo 1961 e, dunque, ha la veneranda età di 60 anni. No, nessun errore, è proprio così.

Questo 'dettaglio' gli avrebbe permesso - il condizionale è d'obbligo, in attesa di verifiche più approfondite - di diventare il calciatore più anziano a disputare una gara ufficiale a livello di club, in una competizione che peraltro assicura la qualificazione alla più prestigiosa Concacaf Champions League. Purtroppo per Brunswijk, il risultato non ha affatto sorriso alla sua squadra, sconfitta in casa con un rotondissimo 0-6 nell'andata degli ottavi di finale.

Brunswijk è una delle personalità più note in Suriname: dopo aver guidato i ribelli di Jungle Commando durante la guerra civile si è dato alla politica, scalando ogni posizione fino alla carica di vicepresidente della nazione. Ora potrà anche vantarsi delle sue 'imprese' calcistiche.