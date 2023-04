Vicario in gruppo: l'Empoli lo ritrova per il rush finale

Guglielmo Vicario ha ripreso ad allenarsi col resto dei compagni: Zanetti si augura di poterlo schierare nelle ultime gare del campionato.

Ottime notizie in casa Empoli sul fronte Guglielmo Vicario. Il portiere, out da fine febbraio, ha ripreso ad allenarsi in gruppo e mette nel mirino il finale di campionato.

L'estremo difensore dei toscani, rivelatosi tra i migliori portieri della stagione, sul proprio profilo Instagram ha annunciato il proprio ritorno al fianco dei compagni.

"Quanto mi era mancato tutto questo: i'm back".

Un colpo al costato subito in allenamento, ha costretto il numero uno azzurro a fermarsi ai box per circa 2 mesi, privando Zanetti di uno dei suoi pilastri.

Vicario in gruppo e pronto a mettersi a disposizione per questo cruciale rush conclusivo, nel quale l'Empoli è chiamato ad uscire dal momento buio e tenersi lontano dalla zona retrocessione.

Da capire se il portiere verrà convocato per il match di domenica sul campo del Sassuolo oppure il rientro avverrà ad inizio maggio, magari già a partire dall'impegno successivo col Bologna.