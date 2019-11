Vi ricordate Wendell Lira? Dal miglior goal mondiale a FIFA 20

Era riuscito a battere Leo Messi, salendo sul palco più prestigioso del calcio. Era il 2016 e Wendell Lira, giocatore del Goianesia, vinse il premio Puskas per il miglior goal, superando l'argentino e Florenzi, quest'ultimo capace di segnare un goal da centrocampo proprio contro la Pulce. Ora il brasiliano si è dato agli eSports.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Fim do Suspense... É com muito orgulho que anuncio: Sou o mais novo leão da @SCPeSports!🦁 Fazer parte desta equipe, me faz acreditar ainda mais em meus objetivos.👊Prometo vestir essa camisa com muita dedicação! Conto com a torcida de todos #DeVoltaAoJogo.🎮⚽ pic.twitter.com/ieZghsxMXa