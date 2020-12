Vertice sul calciomercato dell'Inter: l'obiettivo è ridurre i costi

Giornata importante ad Appiano, sul tavolo le mosse dell'Inter a gennaio: nessun investimento pesante e riduzione dei costi.

Giornata importante ad Appiano, dove dopo la breve pausa natalizia l' è tornata ad allenarsi. Fuori dal campo invece si è tenuto un vertice di circa un'ora tra il presidente Zhang, in collegamento da Nanchino, la dirigenza nerazzurra e Antonio Conte.

Sul tavolo le strategie dell'Inter per la sessione invernale del calciomercato, strategie che come previsto secondo 'Sky Sport' non prevedono investimenti pesanti a meno di ricche uscite. L'obiettivo è la riduzione dei costi, ecco perché le principali operazioni riguarderanno gli esuberi.

In tal senso va letto l'ok per il prestito secco di Nainggolan al Cagliari, che permetterà all'Inter di risparmiare i soldi dell'ingaggio. Mentre resta sul mercato Eriksen, ormai fuori dal progetto come ammesso da Marotta in più occasioni.

In entrata la società nerazzurra quindi non dovrebbe essere particolarmente attiva, anche se non si esclude l'acquisto di un attaccante per completare il reparto offensivo magari tramite uno scambio con Pinamonti.