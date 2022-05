Verso Juventus-Inter: Pellegrini e Bastoni sono recuperati

Si avvicina la notte dell'Olimpico che metterà in palio la Coppa Italia. A contendersela, in terra capitolina, ci saranno Juventus e Inter.

A due giorni dal faccia a faccia decisivo - nonché remake dell'ultima Supercoppa - bianconeri e nerazzurri incassano una buona notizia per parte.

Sul fronte zebrato, infatti, si segnala il pieno recupero di Luca Pellegrini che ha smaltito la botta rimediata in allenamento e torna dunque a disposizione di Allegri per l'atto finale del torneo. Tuttavia, il laterale classe 1999 dovrebbe comunque partire in panchina lasciando spazio ad Alex Sandro sul binario mancino.

Sul fronte meneghino, invece, sorride Simone Inzaghi per il recupero di Alessandro Bastoni, rientrato a pieno regime in gruppo e candidato ad una maglia da titolare in vista della gara di Roma, anche se resiste la candidatura di Dimarco da braccetto di sinistra della difesa a tre.

Le conferenze stampa dei due tecnici, in tal senso, potrebbero sciogliere definitivamente i dubbi circa l'impiego dei due calciatori nostrani.