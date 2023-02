Verso Inter-Milan: Skriniar titolare, Pioli verso il cambio di modulo

Terzo derby in stagione tra Inter e Milan: torna Skriniar, il Diavolo vuole riscattare il ko in Supercoppa e fermare la striscia negativa.

Diciotto giorni. Poco meno di tre settimane ed c'è nuovamente aria di derby a Milano. Dopo quello giocato a 4 mila chilometri di distanza, in Arabia Saudita, questa volta Inter e Milan si affronteranno in un 'Meazza' gremito e sold out da settimane per una sfida dal peso specifico elevato per la stagione delle due squadre.

In palio c'è una fetta della qualificazione in Champions League, oltre alla supremazia cittadina, senza dimenticare il fattore mentale: le due squadre arrivano alla gare in situazioni completamente opposte e il risultato potrà incidere sull'umore dei due spogliatoi, condizionando anche le gare successive in un momento cruciale della stagione in cui la classifica va delineandosi e torna la Champions con gli ottavi di finale.

Dopo il successo netto di Riyad per 3-0, che ha regalato il primo trofeo stagionale, l'Inter di Simone Inzaghi vuole confermarsi e tornare a vincere il derby anche in campionato, sfatando il tabù la vittoria che manca dal febbraio 2021. All'andata furono i rossoneri ad imporsi col risultato di 3-2 grazie alla doppietta di Leao e al goal di Giroud.

La formazione nerazzurra dovrà fare i conti con un Milan ferito dalla sconfitta nella stracittadina in Supercoppa Italiana e alle prese con un periodo di grande difficoltà: nelle ultime tre gare, la squadra rossonera ha subito ben 12 goal, mentre se allarghiamo il raggio non vince da sei gare con un bottino scarso di due pari e quattro sconfitte, di cui le ultime due contro Lazio (4-0) e Sassuolo (5-2).

Getty

La novità nell'Inter è il ritorno in campo dal primo minuto di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, assente contro la Cremonese in campionato per squalifica e contro l'Atalanta in Coppa Italia, riprenderà il suo posto come braccetto della difesa a tre, completata da Acerbi e Bastoni.

Un test importante per l'ormai ex capitano, declassato dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto e siglato l'accordo che lo legherà al PSG a partire dal prossimo primo luglio.

Skriniar dovrà dimostrare di aver già accantonato la telenovela di fine mercato con la trattativa per il passaggio già a gennaio al club parigino di essere totalmente concentrato fino a fine stagione sull'Inter.

Simone Inzaghi punta sulle certezze e lascia aperto un solo ballottaggio in vista del match contro il Milan, valido per il 21° turno di Serie A.

Il dubbio riguarda l'attacco, con Edin Dzeko al momento in vantaggio su Romelu Lukaku per una maglia da titolare accanto a Lautaro Martinez.

Sulla destra agirà Matteo Darmian, match winner contro l'Atalanta e fresco di rinnovo del contratto, con Dimarco dall'altra parte e la coppia Mkhitaryan-Barella ai lati di Calhanoglu.

Getty

Nel Milan, Stefano Pioli è intenzionato a cambiare sistema di gioco. Il tecnico rossonero è pronto ad abbandonare momentaneamente il 4-2-3-1 per passare al 4-3-3. Una scelta che sa di bocciatura per i trequartisti Brahim Diaz e Charles De Ketelaere.

L'idea del tecnico è quella di rinforzare il centrocampo schierando contemporaneamente Krunic, Tonali e Pobega, con Saelemaekers (in vantaggio su Messias) e Leao ai lati di Giroud.

In difesa torna Kjaer a far coppia con Kalulu, mentre sulle corsie esterne agiranno Calabria e Theo Hernandez, a completare la retroguardia davanti a Tatarusanu.