Verratti rinnova con il PSG: accordo ufficiale fino al 2026

Nuovo accordo con il PSG per il centrocampista azzurro, che prolunga la sua era a Parigi di un altro biennio.

La vita di Marco Verratti sarà parigina ancora a lungo. Il centrocampista azzurro ha infatti rinnovato l'accordo con il PSG fino al 2026. Un ulteriore biennio nella capitale francese per l'ex Pescara, visto il precedente contratto previsto fino al 2024.

L'annuncio del PSG è arrivato a pochi minuti dalla sfida contro lo Strasburgo, che vede il club di Hillier tornare in campo dopo i Mondiali qatarioti. Una competizione in cui Verratti, al pari dell'Italia con cui ha conquistato l'Europeo itinernate 2021, non ha partecipato.

Trentenne dallo scorso novembre, Verratti non ha mai giocato nella Serie A italiana, acquistato dal PSG dopo le ottime prestazioni in B come giovane centrocampista del Pescara di Zeman (di cui facevano parte anche Ciro Immobile e Lorenzo Insigne).

Nel 2012 Verratti ha sposato il PSG, divenendo sempre più giocatore da record, entrato nella storia del club. Nessuno ha vinto più Ligue 1 nel corso del torneo (otto), così come Coppa di Francia, Coppa di lega transalpina e Supercoppa. Per un totale di 29 trofei in bacheca.

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Francia, Verratti dovrebbe guadagnare circa 12 milioni di euro all'anno fino al 2026. Tra quattro anni, a meno di sorprese, sarà il più presente nella storia del PSG: attualmente secondo con 399, conta di superare il primatista Jean-Marc Pilorget (435) già nella prossima stagione.

Nel suo decennio al PSG, Verratti è riuscito ad entrare nella top dei migliori assistman, in una classifica che comprende giocatori come Mbappé, Neymar, Di Maria, Pastore, Susic e Dahleb.