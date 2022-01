Verratti pubblica la foto della caviglia dopo il contrasto con Emerson: "Grazie amico mio"

Falcidiato dalle tante assenze, il PSG ha comunque strappato un punto sull'ostico campo del Lione nell'ultimo turno di Ligue 1: in vantaggio grazie all'ex milanista Paquetá, i padroni di casa hanno subìto il pari dal nuovo entrato Kehrer con un diagonale deviato che ha evitato la seconda sconfitta in campionato dei suoi.

E' stata anche la sfida tra due italiani, entrambi campioni d'Europa con la Nazionale di Roberto Mancini: da una parte Emerson Palmieri, dall'altra Marco Verratti.

L'amicizia è stata messa da parte in nome dell'agonismo: i due non si sono risparmiati nei duelli in campo e, la prova, è la foto pubblicata sul suo account Instagram dal centrocampista dei parigini.

Marco Verratti a remercié à sa façon son coéquipier en sélection, Emerson, pour son tacle appuyé lors de Lyon-PSG 😅😅



📸 Instagram/marco_verratti92#OLPSG | #Nazionale pic.twitter.com/zhXysD9SG4 — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) January 10, 2022

"Grazie amico mio".

Verratti ha messo a conoscenza delle condizioni della sua caviglia, 'maltrattata' da Emerson in uno dei contrasti che hanno caratterizzato il match del 'Parc OL': ovviamente con una sana ironia e senza l'acredine che altre circostanze avrebbero potuto offrire.