Verratti e Pellegrini lasciano il ritiro dell'Italia: niente Lituania

Non al meglio fisicamente, Marco Verratti e Lorenzo Pellegrini non sfideranno la Lituania mercoledì sera: decisione presa a scopo precauzionale.

L' Italia perde due pezzi importanti, in vista dell'ultima partita in programma per questa tornata di qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Si tratta dei centrocampisti Marco Verratti e Lorenzo Pellegrini.

Il ct Roberto Mancini, venendo i due giocatori rispettivamente in forza a Roma e PSG non al meglio dal punto di vista fisico, ha deciso di rimandarli a casa in modo che possano recuperare la condizione.

Gli azzurri dovranno quindi fare a meno di due pilastri del centrocampo in vista della sfida contro la Lituania, in programma mercoledì 8 settembre alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Nei prossimi giorni saranno più chiare le condizioni di Pellegrini e Verratti e la loro più o meno immediata disponibilità. Al rientro dopo gli impegni con la Nazionale, il romanista ha in programma la sfida di campionato contro il Sassuolo, mentre il gioiello del club parigino il match di Ligue 1 contro il Clermont.

Due pedine fondamentali per Roma e PSG, che la prossima settimana giocheranno anche in campo europeo (in Conference League contro il CSKA Sofia e in Champions contro il Bruges).