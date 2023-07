Verratti vicino all'Al-Hilal: pronto un contratto triennale

Marco Verratti sta per lasciare il PSG e volare in Arabia Saudita: vicino il suo trasferimento all'Al-Hilal.

Matrimonio ai titoli di coda ed aereo per l'Arabia Saudita in procinto di decollare. Marco Verratti è ai saluti col PSG: lo attende l'Al-Hilal.

A riferirlo è Fabrizio Romano, spiegando come per il centrocampista abruzzese sia pronto un contratto triennale che lo farebbe finire nella stessa squadra di Koulibaly, Milinkovic-Savic e - ultimo acquisto in ordine cronologico - Malcom.

Al di là della proposta economica fatta pervenire a Verratti, l'Al-Hilal sta stringendo il cerchio per chiudere l'operazione: il club saudita, è al lavoro col PSG per raggiungere l'intesa che avrebbe il sapore della fumata bianca.

Insomma: trattativa in stato avanzato e - anche alla luce di un rapporto con l'ambiente transalpino non proprio idilliaco - Verratti in Arabia è una pista che ha grosse chances di concretizzarsi. Dopo 11 anni, si profila l'adieu.