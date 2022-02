Verona-Venezia, infortunio per Retsos all'esordio da titolare: fuori dopo 6 minuti

Non certo il migliore degli scenari possibili per il Verona che, sceso in campo al Bentegodi in piena emergenza in difesa, ha dovuto fare a meno di un altro interprete dopo pochi minuti dall'inizio della gara.

Al 5' del Derby con il Venezia, infatti, Panagiotis Retsos, difensore arrivato dal Bayer Leverkusen a gennaio, si è fermato, richiamando l'attenzione della sua panchina.

Evidente, per lui, un problema muscolare: medicato ha prima provato a continuare, poi si è seduto sul prato verde e richiesto il cambio: al suo posto, al 6', è entrato Federico Ceccherini.

Per il giocatore greco si trattava sì della quarta partita in Serie A, ma anche della prima da titolare: non proprio un esordio dal primo felicissimo.