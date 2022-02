Verona-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VERONA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Verona-Udinese

• Data: domenica 13 febbraio 2022

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Il campionato prosegue e nella 25esima giornata vede andare in atto la gara tra il Verona e l'Udinese.

La squadra di Tudor è reduce dalla sconfitta in casa della Juventus. Un 2-0 che comunque non pregiudica il percorso fin qui positivo dei gialloblù, ampiamente al di sopra della quota punti necessaria per evitare la retrocessione.

L'Udinese invece arriva alla gara forte dei tre punti guadagnati in extremis contro il Torino. Nei minuti di recupero di una gara che sembrava destinata allo 0-0, prima una punizione di Molina e poi un rigore di Pussetto hanno dato a Cioffi la soddisfazione della vittoria, allungando sulle zone pericolose di classifica.

Tutto sulla gara tra Verona e Udinese: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO VERONA-UDINESE

La gara Verona-Udinese è programmata per domenica 13 febbraio allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Fischio d'inizio alle ore 15.

DOVE VEDERE VERONA-UDINESE IN TV

Verona-Udinese verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla serve dunque avere un abbonamento attivo alla piattaforma. Una volta scaricata la relativa app potrete vederla sulle sulle smart tv di ultima generazione. In alternativa si può collegare il televisore a un TIMVISION BOX, a una console come Playstation e Xbox o ricorrere a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

VERONA-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Verona e Udinese sarà visibile in streaming sempre tramite DAZN collegandosi al sito ufficiale da pc fisso o scaricando l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN è affidata ad Alessandro Iori, accompagnato al commento tecnico da Emanuele Giaccherini.

IN DIRETTA SU GOAL

Gli aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su GOAL, con la nostra telecronaca testuale che vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-UDINESE

Tudor ha perso Kalinic, passato all'Hajduk Spalato. Il tecnico gialloblù punta su Simeone rientrato dalla squalifica. Dietro di lui il solito Barak con Ilic, Depaoli, Tameze, Veloso e Lazovic in mediana. Montipò tra i pali dietro Casale-Gunter-Ceccherini.

Cioffi risponde con il suo collaudato 3-5-2, puntando ancora sul duo Beto-Deulofeu. Linea a cinque in mediana con Molina e Udogie esterni, Walace, Makengoe Udogie a centrocampo. Silvestri in porta, Becao, Mari e Perez nella difesa a tre.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Ilic, Barak; Simeone.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Marì; Molina, Jajalo, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.