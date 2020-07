Il Verona pesca in casa Roma: è fatta per l'arrivo di Cetin

Il Verona è vicino ad accogliere Mert Cetin. Il difensore turco arriverà dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Cinque presenze nel corso di questo campionato e un’avventura che è destinata a prolungarsi in . Mert Cetin, dopo un una prima annata vissuta in con la maglia della , è ora in procinto di trasferirsi al .

Secondo quanto riportato da Sky, l’operazione è di fatto già conclusa sulla base di un prestito con un diritto di riscatto, con i giallorossi che si sono riservati il ‘controllo’ sul giocatore grazie ad un diritto di contro riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Si tratta di una cifra importante, soprattutto in considerazione del fatto che il centrale turco era sbarcato a Roma la scorsa estate a fronte di un esborso di 3,5 milioni di euro.

Altre squadre

Chiuso da una nutrita concorrenza e frenato nelle ultime settimane dall’esplosione di Ibanez, nel corso di questa stagione Cetin ha totalizzato 220’ complessivi in campo, tutti in Serie A. Delle cinque partite giocate, solo due sono state quelle intere: quella con il dello scorso 2 novembre e quella con la del successivo 15 dicembre.

Il Verona, ha scelto dunque l’ex Genclerbirligi per rafforzare una difesa che si appresta a perdere Rrahmani e Kumbulla, dati entrambi sul piede di partenza.