Verona in ansia: infortunio al ginocchio destro per Salcedo

L’attaccante del Verona, Eddie Salcedo, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro: nelle prossime ore le visite specialistiche.

Reduce dalla sconfitta interna patita contro la , ma comunque protagonista di un’ottima prima parte di stagione, il rischia di dover fare i conti con un importante problema in attacco: l’infortunio occorso ad Eddie Salcedo.

L’attaccante approdato alla corte di Juric lo scorso agosto in prestito dall’ , nella giornata di lunedì ha riportato un problema al ginocchio destro. A comunicarlo è stato lo stesso club scaligero attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Hellas Verona FC comunica che nel corso della seduta di allenamento di questa mattina, lunedì 2 dicembre, Eddie Salcedo ha riportato un trauma distorsivo in iperestensione del ginocchio destro. Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto ad accurate visite specialistiche per stabilire l’entità dell’infortunio e il percorso terapeutico necessario”.

L’eventuale stop di Salcedo potrebbe rappresentare un contrattempo non di poco conto per Juric ed il Verona visto che il giovanissimo talento classe 2001, in questa prima parte di campionato si è guadagnato una buona dose di spazio collezionando nove presenze (tutte nelle ultime nove giornate) condite anche da un goal contro il .