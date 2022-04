Verona-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VERONA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Genoa

Verona-Genoa Data: 04-04-2022

04-04-2022 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Verona affronta il Genoa in uno dei due 'Monday Night' della 31 giornata di Serie A.

Riparte l'assalto del Verona ad una vittoria che manca ormai da tre giornate: gli scaligeri hanno raccimolato appena due punti nelle ultime tre partite. Dopo il pareggio sul campo della Fiorentina, la squadra di Tudor ha perso in casa contro il Napoli prima di infilare un altro pareggio in terra toscana contro l'Empoli. Per pescare l'ultimo bottino pieno dei veronesi bisogna risalire al 27 febbraio quando la tripletta di Simeone ha mandato al tappeto il Venezia. In classifica, il Verona chiude la parte di sinistra della graduatoria forte dei suoi 42 punti in classifica.

Al 'Bentegodi' sbarca il Genoa ancora imbattuto sotto la guida tecnica di Blessin. Dall'arrivo del tecnico tedesco, il Grifone ha infilato otto risultati consecutivi, subendo solamente due goal: dopo sette pareggi consecutivi, nell'ultimo turno prima della sosta i rossoblù sono tornati al successo regolando 1-0 il Torino grazie al primo goal in A di Portanova. Tre punti vitali per dare linfa all'operazione salvezza: il Genoa, infatti, è penultimo in classifica con 22 punti a -3 dal quartultimo posto occupato dal Cagliari.

La gara d'andata si è chiusa con uno spettacolare 3-3 all'insegna dei continui ribaltoni: Verona avanti 2-0 grazie a Simeone e al penalty di Barak. Poi, nel finale, succede letteralmente di tutto: tra il 77' e l'85', il Genoa capovolge tutto grazie al rigore di Criscito e alla doppietta di Destro. Sembra fatta, ma al 91' Kalinic acciuffa il pari.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Verona-Genoa: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VERONA-GENOA

Verona-Genoa si giocherà lunedì 4 aprile 2022 allo Stadio Bentegodi di Verona. Calcio d'inizio alle ore 18.30.

DOVE VEDERE VERONA-GENOA IN TV

La sfida in terra veronese verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Agli abbonati sarà sufficiente scaricare l'app su smart tv di ultima generazione oppure collegare il televisore a diversi dispositivi come il TIMVISION BOX, le console di gioco come Xbox e PlayStation, o attraverso Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

VERONA-GENOA IN DIRETTA STREAMING

Tramite DAZN sarà possibile seguire la diretta del match tra scaligeri e liguri anche in streaming: sarà sufficiente collegarsi al sito di DAZN tramite pc o notebook, oppure scaricare l'app compatibile con i sistemi iOS e Android su smartphon e tablet.

Collegandosi al sito ufficiale di GOAL si potrà seguire la diretta testuale del match in modo da rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che accadrà al 'Bentegodi'.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Verona-Genoa verrà raccontata dalla telecronaca di Alessandro Iori. Con lui in cabina di commento ci sarà Emanuele Giaccherini.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-GENOA

Verona con Simeone supportato da Barak e Caprari. A centrocampo lavoro per il duo Tameze-Veloso, mentre Faraoni e Lazovic si spartiranno le corsie laterali. In difesa Ceccherini, Gunter e Casale a protezione di Montipò.

Blessin si affida a Destro nei panni di riferimento avanzato. Alle sue spalle largo al trio Gudmundsson-Amiri-Portanova. In mediana tocca a Sturaro affiancare Badelj. In difesa proverbiale linea a quattro: Frendrup e Vasquez saranno i terzini, Bani e Maksimovic la coppia centrale. Tra i pali, Sirigu.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro.