Verona, Cioffi a un passo dall'esonero: pronto Diego Lopez

Il Verona ha individuato il sostituto di Cioffi, vicino all'esonero: si tratta di Diego Lopez, reduce dall'esperienza con l'Universidad de Chile.

E' destinato a costare caro il passo falso dell'Arechi a Gabriele Cioffi: cinque punti in nove giornate sono un bottino troppo magro per il presidente Maurizio Setti, intenzionato a virare su un altro profilo a cui affidare la guida tecnica del Verona.

L'ex allenatore dell'Udinese dovrebbe, a meno di clamorosi colpi di scena, essere esonerato nelle prossime ore: secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il nome individuato per la sostituzione è quello di Diego Lopez.

L'uruguaiano è reduce dalla breve avventura all'Universidad de Chile, durata poco più di tre mesi e terminata lo scorso 9 settembre: questo sarebbe un ritorno in Italia per lui, già tecnico di Cagliari (due volte), Bologna, Palermo e Brescia. In patria ha guidato il Peñarol, vincendo un campionato nel 2018.

Diego Lopez si trova già in città e la giornata di martedì dovrebbe essere quella giusta per l'annuncio ufficiale, subito dopo la comunicazione dell'interruzione del rapporto con Cioffi.

Il ruolo di vice dovrebbe andare a Salvatore Bocchetti, attuale allenatore della Primavera scaligera: proprio il suo nome era finito tra le opzioni per il dopo-Cioffi, anche se avrebbe comunque avuto bisogno di un'altra figura al suo fianco, non essendo ancora in possesso del patentino UEFA Pro.

Diego Lopez, insomma, è pronto a tornare in Serie A, atteso da un battesimo del fuoco contro i campioni d'Italia del Milan al 'Bentegodi' nel posticipo di domenica prossima.