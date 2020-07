I veri prezzi di Eriksen e Lukaku: l'Inter ha speso più di 100 milioni

I documenti dimostrano che per acquistare Lukaku ed Eriksen l'Inter ha speso più di quanto ipotizzato inizialmente. La cifra sfonda i 100 milioni.

I documenti contabili visionati da 'Calcio e Finanza' alzano il velo sulle cifre spese dall' nelle ultime due finestre di calciomercato rivelando qualche sorpresa.

In particolare balzano all'occhio i prezzi dei cartellini di Romelu Lukaku e Christian Eriksen. Il primo, a differenza di quanto affermato da Conte questa estate, non è costato 'solo' 65 milioni di euro bensì circa 9 in più: 74, 162 per la precisione.

Lo stesso vale per Eriksen che, nonostante un contratto in scadenza, lo scorso gennaio è costato all'Inter più dei 20 milioni previsti inizialmente ma ben 27,567 milioni.

Altre squadre

Il secondo acquisto più costoso della campagna acquisti 2019/20 però resta Nicolò Barella per il quale l'Inter ha versato al 40,5 milioni di euro mentre Lukaku diventa ufficialmente il giocatore più pagato della storia nerazzurra scalzando Christian Vieri, pagato all'epoca l'equivalente di 46 milioni di euro alla .