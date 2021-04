Veretout cuore giallorosso: "Mi volevano in tanti, ma ho scelto la Roma"

Jordan Veretout è tra le certezze più sfavillanti della nostra Serie A. Un centrocampista completo che nel passaggio dalla Fiorentina alla Roma ha acquisito ancora più consapevolezza nei propri mezzi, garantendo standard di rendimento davvero elevati.

Alla radio francese 'RTL' il classe 1993 ha analizzato il proprio momento magico, aprendo al sogno nazionale.

"Per me indossare la maglia della nazionale è un sogno. Ci sono arrivato nell’Under 18, con una grande generazione di talenti, e abbiamo vinto il Mondiale Under 20. Farò di tutto per indossare questa maglia, è sicuramente un sogno".