Venezia-Roma, Abraham rinasce: svolta stagionale, ma non basta

Ogni gara sembrava quella buona per tornare al goal, che per Tammy Abraham mancava ormai da sette gare di campionato. Match dopo match, invece, la Roma si aggrappava a Pellegrini o finiva per deludere sia in Serie A che in Champions League. Ora per l'inglese, la luce.

Contro il Venezia, nel primo match della domenica di Serie A, Abraham è stato l'assoluto protagonista della Roma, in un primo tempo che ha visto i capitolini andare sotto per il goal di Caldara e ritrovarsi a dover togliere la palla dal dischetto, in seguito al rigore assegnato per fallo proprio sull'inglese, in realtà in fuorigioco.

Lo svantaggio contro il Venezia ha svegliato la Roma in maniera netta, trascinati da un Abraham deciso a mettere da parte i dubbi sulla sua qualità in attacco. Autore di due goal e di due assist nelle prime cinque di Serie A, il Campione d'Europa si era poi fermato, aspettando di essere decisivo.

Abraham ha infatti prima propriziato il pareggio di Shomurodov, impegnando Romero prima del tap-in del compagno, dunque ha lavorato benissimo in area, smarcandosi e concludendo sul palo più lontano per il ritorno al goal e il sorpasso da parte della Roma. La Lupa è comunque uscita sconfitta, ma per il futuro il ritorno dell'ex Chelsea è essenziale.

Alla vigilia della gara, Mourinho era stato chiaro riguardo Abraham e la possibilità di un ritorno al goal dopo un mese e mezzo:

"Noi siamo tutti Abraham, Ibanez ha segnato il suo stesso numero di goal, Pellegrini ha segnato i suoi goal, El Shaarawy senza giocare sempre titolare ha fatto qualche goal in A e Conference Tutti gli altri hanno capacità e gioco, perché senza gioco non c'è possibilità di segnare. Ogni partita creiamo occasioni, arriverà il momento in cui Tammy si sbloccherà, per me è lo stesso giocatore che ha fatto bene e tornerà a segnare".

Oltre ai tre goal in Serie A, e ai già citati due assist in avvio di annata, Abraham ha realizzato anche due reti in Conference League. Nella nuova competizione UEFA, però, la situazione è simile a quella di campionato, con zero centri negli ultimi match contro il Bodo/Glimt, in cui la Roma non ha ottenuto i tre punti.

Forte del ritorno al goal, nonostante la sconfitta della Roma al Penzo di Venezia, Abraham viaggerà verso il Regno Unito per giocare le prossime gare di qualificazione ai Mondiali qatarioti, decisive per il pass dell'Inghilterra. Giorni di fuoco.