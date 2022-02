Venezia-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VENEZIA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Venezia-Napoli

• Data: domenica 6 febbraio 2022

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Venezia e Napoli, contro nella 24ª giornata di Serie A. Lagunari impegnati nella lotta salvezza, azzurri in piena zona Champions e con chances ancora vive di rientrare nella corsa Scudetto.

Il Napoli affronta il Venezia reduce dal poker rifilato alla Salernitana nel derby campano giocato prima della sosta, veneti invece che nell'ultimo turno di campionato sono caduti a San Siro per mano dell'Inter.

Napoli a 49 punti in classifica, Venezia a quota 18: all'andata, Napoli-Venezia dello scorso 22 agosto (valida per la prima giornata di Serie A) si è conclusa 2-0 con goal di Insigne su rigore ed Elmas.

Tutto su Venezia-Napoli: dalle formazioni, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-NAPOLI

La partita tra Venezia e Napoli si gioca domenica 6 febbraio 2022 allo stadio 'Pier Luigi Penzo' di Venezia: fischio d'inizio previsto alle ore 15:00.

DOVE VEDERE VENEZIA-NAPOLI IN TV

Venezia-Napoli sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: occorrerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). In alternativa, il TIMVISION Box.

VENEZIA-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Venezia-Napoli in streaming sarà disponibile sul sito di DAZN, collegandosi tramite PC o notebook; un'altra soluzione, è scaricare l'app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Venezia-Napoli affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL potrete seguire Venezia-Napoli in diretta testuale: prepartita, formazioni ufficiali e racconto minuto per minuto delle azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-NAPOLI

Venezia con Ullmann o Haps sulla sinistra in difesa, spazio a Caldara accanto a Ceccaroni, in mediana il play lo fa Fiordilino con Cuisance e Busio ai suoi fianchi. Aramu-Henry-Okereke il tridente, anche se Nani cerca spazio.

Nel Napoli Politano al posto dell'infortunato Lozano, Osimhen dovrebbe tornare titolare alla pari di Insigne. Lobotka-Fabian tandem in mediana.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Cuisance, Fiordilino, Busio; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.