Venezia-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VENEZIA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Milan

Venezia-Milan Data: 09-01-2022

09-01-2022 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) , Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite)

(201 del satellite), (202 del satellite) (213 del satellite) e (canale 251 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Venezia-Milan e uno dei due lunch match che aprono il 21° turno di Serie A.

Inizio anno con il sorriso per il Milan, capace di aggiudicarsi il primo big match della stagione regolando la Roma, piegata 3-1 a San Siro dai goal di Giroud, Messias e Leao.

I rossoneri, seppur con una partita in più, si sono portati provvisoriamente a -1 dalla capolista Inter.

La truppa Pioli affronta la prima trasferta dell'anno sbarcando in laguna sul campo di un Venezia rimasto ai box nel giorno dell'Epifania.

Gli arancioneroverdi, infatti, non sono scesi in campo contro la Salernitana a causa del focolaio Covid che ha colpito i campani, fermati dall'Asl locale.

Nel match d'andata, giocato al Meazza, successo rossonero per 2-0 targato Brahim Diaz e Theo Hernandez.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Venezia-Milan: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-MILAN

Venezia-Milan si disputerà domenica 9 gennaio 2022 allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Calcio d'inizio fissato per le ore 12.30.

DOVE VEDERE VENEZIA-MILAN IN TV

Sarà DAZN a trasmettere il confronto tra lagunari e rossoneri. Dopo aver sottoscritto l'abbonamento, ci saranno diverse possibilità per seguire il match: si potrà scaricare l'app su una smart tv di ultima generazione, oppure collegare il proprio apparecchio televisivo ad una console come Xbox o Playstation, ad un TIMVISION BOX, o attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

La partita del Penzo verrà trasmessa in coesclusiva anche su Sky: i canali sui quali si potrà seguire la diretta gara sono Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

VENEZIA-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Disponibile la diretta streaming del match sia su DAZN che su Sky Go: tramite pc e notebook ci si potrà collegare al portale ufficiale, mentre se si accede con smarphone e tablet basterà scaricare le relative app compatibili con i sistemi iOS e Android.

Infine, l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistato il pacchetto 'Sport' si potrà selezionare la partita dal palinsesto.

Racconto e emozioni di Venezia-Milan tutte da assaporare anche su GOAL grazie alla tradizionale diretta testuale. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto dal Penzo: dalla formazioni, alla cronaca del match, fino alle interviste dei protagonisti.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La sfida tra Venezia e Milan verrà raccontata dalla voce di Dario Mastroianni. Al commento tecnico ci sarà Emanuele Giaccherini.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-MILAN

Venezia di Zanetti, in campo con l'ormai collaudato 4-3-3: Henry sarà il riferimento avanzato con Aramu e Johnsen ai lati. In mezzo agirà Vacca, mentre Ampadu e Busio saranno gli interni. In porta giocherà Romero, difesa a quattro con Svoboda e Ceccaroni centrali, Mazzocchi e Haps terzini.

Dopo il successo con la Roma, potrebbe toccare a Ibrahimovic dal 1', sorretto da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, rientrato con goal contro i giallorossi. A centrocampo si dovrebbe rivedere Bakayoko in luogo di Krunic e al fianco di Tonali. In difesa confermata linea a quattro con Florenzi e Theo Hernandez larghi, Kalulu e Gabbia centrali a protezione di Maignan.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.