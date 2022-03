Venezia, infortunio per Romero: contro la Lazio toccherà a Mäenpää

Continua a piovere sul bagnato per il Venezia che, oltre ai risultati negativi che l'hanno fatto piombare in zona retrocessione, deve fare i conti anche con l'infortunio di uno dei suoi uomini più rappresentativi.

Sergio Romero ha accusato un problema fisico che non gli consentirà di unirsi ai compagni per la trasferta romana dell'Olimpico, dove lunedì sera si giocherà la sfida con la Lazio.

Un bel problema per Paolo Zanetti, che non potrà disporre nemmeno del secondo Luca Lezzerini, ai box da quasi un mese per la lesione completa del tendine del retto femorale destro che ha già chiuso in netto anticipo la sua stagione.

Contro la squadra di Sarri, la porta del Venezia sarà gioco forza difesa dal terzo estremo difensore nelle gerarchie di Zanetti: fiducia quindi al 37enne Niki Mäenpää, non un volto nuovo all'interno della stagione dei lagunari.

L'esperto finlandese ha infatti giocato sei delle prime sette partite di campionato, prima di finire nelle retrovie in seguito all'arrivo in squadra proprio di Romero, tesserato a costo zero in quanto svincolato dopo il termine dell'esperienza al Manchester United.