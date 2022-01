Venezia, 14 positivi al Covid nel gruppo squadra: sfida con l'Inter a rischio rinvio

Situazione da monitorare quella relativa al Venezia, a pochi giorni alla ventitreesima giornata di Serie A: nella giornata di oggi, tramite un comunicato, i lagunari hanno reso nota la positività di diversi componenti del gruppo squadra.

"Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al Covid 19. In totale sono quindi 14 i positivi nel gruppo squadra. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento secondo le attuali normative e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario".

Sono 10 i nuovi positivi, che fanno salire a 14 il numero dei positivi al Covid nel gruppo squadra: un numero preoccupante, viste le nuove norme previste dal protocollo.

Con 9 giocatori positivi, i lagunari possono chiedere e ottenere che la partita contro l'Inter venga spostata, basandosi sulla soglia del 35% presente nello stesso protocollo anti-Covid per il calcio italiano.

Inter-Venezia è dunque a rischio rinvio: come riporta la Gazzetta dello Sport, però, sarebbero solo 8 i positivi tra i calciatori. Gli altri 6 sarebbero dello staff tecnico.

Tra gli 8, poi, c'è da considerare i 4 che sono risultati positivi lo scorso 15 gennaio, come si legge dalla nota e che tra oggi e domani effettueranno i consueti tamponi di controllo e non è da escludere una negativizzazione: gli esiti delle prossime ore chiariranno se i lagunari potranno scendere in campo a San Siro o meno.