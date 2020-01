Vecino verso la permanenza all'Inter: Conte lo convoca

Antonio Conte ha convocato Matias Vecino per Inter-Fiorentina: sembra prendere quota l'ipotesi di una permanenza dell'uruguaiano.

Sembrava destinato a partire per l' , con l' pronto ad accontentare l' economicamente: a meno di colpi di scena dell'ultimo secondo, Matias Vecino rimarrà a Milano fino al termine della stagione, per poi valutare con serenità il futuro a bocce ferme.

Come riportato da 'Sky Sport', Antonio Conte ha deciso di convocare il centrocampista uruguaiano che sarà quindi a disposizione per i quarti di finale di Coppa contro la che si disputeranno domani sera a San Siro.

Scelta che toglie dal mercato Vecino che non gioca una partita dal 6 gennaio, giorno dell'1-3 con cui l'Inter ha battuto il al 'San Paolo': da allora solo una panchina contro l' e tre mancate convocazioni consecutive che avevano fatto porre più di qualche domanda sul suo avvenire.

In rappresenterà una valida opzione per la mediana, già orfana degli infortunati Gagliardini e Brozovic, ridotta ai minimi termini in uno dei momenti più delicati della stagione in cui serve rialzare la testa per tenere il passo della . Con un Vecino in più nel motore.

I soldi per un altro eventuale acquisto in attacco (Giroud e Llorente in lizza) arriveranno dunque dalla cessione di Gabigol al Flamengo che elargirà quasi 20 milioni ai nerazzurri per riabbracciare il capocannoniere dell'ultimo Brasileirao.