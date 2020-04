Vecino non ha dubbi: "Brozovic è il più forte dell'Inter"

Il centrocampista uruguagio svela il numero uno tra i compagni nerazzurri: "Da fuori si vede un'immagine diversa da quella che è realmente".

Grandi doti tecniche, recupera-palloni con il senso del goal. Marcelo Brozovic, però, non ha mai trovato una vera continuità di rendimento tanto da renderlo uno dei più forti campioni al mondo. C'è però chi crede ciecamente in lui: come il compagno Matias Vecino.

Per Vecino, infatti, non c'è nessuno come Brozovic all'. Il croato, che prima della pandemia di coronavirus e lo stop del campionato aveva dato il via alla rimonta nel Derby contro il , è il numero uno. Più di Lautaro, Lukaku, De Vrij, Handanovic.

Nella giornata odierna il centrocampista dell'Inter ha risposto alle domande dei fans nerazzurri su Twitter, svelando anche il giocatore più forte della rosa secondo il suo modesto parere. La scelta è ricaduta proprio sull'ex , vice-Campione del Mondo nel 2018.

Altre squadre

Secondo Vecino è una fortuna avere Brozovic in squadra:

"Per me è il più forte che abbiamo in rosa. Da fuori si vede un'immagine diversa da quella che è realmente. Marcelo è un ragazzo speciale".

Se Brozovic è il più forte, Borja Valero è il grande amico:

"Da quando sono in me lo porto dietro. Abbiamo giocato insieme alla e poi qui. È il compagno con cui ho condiviso più momenti: abita vicino a me e siamo anche in camera insieme".

Ci vorrà ancora un po' di tempo prima di poterlo riabbracciare.